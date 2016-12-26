За сутки на месте катастрофы в Сочи найдено 11 тел погибших и 154 обломка самоле К сегодняшнему утру общее количество специалистов, привлеченных к операции, составило 3500 человек

Автор фото: Пресс-служба МЧС

В Сочи продолжается поисково-спасательная операция на месте крушения самолета министерства обороны ТУ-154. По состоянию на утро понедельника, в ходе работ, которые ведутся в три смены, в акватории Черного моря у берегов Сочи было найдено 11 тел погибших в авиакатастрофе и 154 обломка корпуса самолета.

Кроме того, специалисты провели анализ записей с радаров и смогли установить точную траекторию полета ТУ-154 после того, как он взлетел с сочинского аэродрома. Благодаря этому более точно названо место крушения – примерно в 6 километрах от взлетной полосы. Именно здесь по мнению главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковника Виктор Бондарева могут находиться крупные фрагменты корпуса, в том числе килевая часть воздушного судна, где и находятся бортовые самописцы. Судя по тому, что самолет ударился о воду хвостом, киль пострадал меньше, чем нижняя часть и фюзеляж.

Сегодня к поисково-спасательной операции присоединились 7 судов Черноморского флота: противодиверсионный катер «Суворовец» с гидролокатором бокового обзора, фрегат «Адмирал Григорович» с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и 7 водолазами, малый противолодочный корабль «Касимов», оснащенный новейшим гидролокационным оборудованием, базовый тральщик «Минеральные воды», катера с прожекторами большой мощности. В район операции подходит спасательное судно «Эпрон» Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом «Тайгер», а также ожидается, что самолетами Ил-76 сюда будут доставлены 2 глубоководных аппарата Русского Географического общества. На сегодняшний момент в операции задействовано в общей сложности 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и 7 глубоководных аппаратов. Их поддерживают с воздуха 5 вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10». Помимо этого, военные обследуют берег на предмет обнаружения тел погибших, личных вещей пассажиров и обломков самолета.

Тела 10 погибших и 86 фрагментов уже отправлены в Москву самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации. В столице будет проведено опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.

К настоящему моменту версия теракта как причины авиакатастрофы следствием не рассматривается. В качестве возможных причин аварии называются техническая неисправность или ошибка пилота.