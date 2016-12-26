Появился спутниковый снимок с места катастрофы в Сочи Также объявлены 4 основные версии причины крушения самолета ТУ-154 и найдены первые обломки на дне моря

Автор фото: Пресс-центр ИКИ РАН

Радиолокационный снимок места крушения самолета министерства обороны ТУ-154, произошедшего ранним утром 25 декабря у берегов Сочи, опубликован Пресс-центром ИКИ РАН. Снимок получен спутником Sentinel-1B, принадлежащим Европейскому космическому агентству, в 6:31 по московскому времени, через несколько часов после авиакатастрофы. Видно, что кружение произошло напротив вылета из сочинского аэропорта, на расстоянии 6250 метров от береговой линии.

Также сегодня около 13:20 водолазы ЮРПСО МЧС нашли фрагменты корпуса самолета, которые назодятся на гбуине 27 метров на расстоянии одно мили (около 2 км) от берега.

Кроме того, к настоящему моменту ФСБ назвала четыре основные возможные причины аварии: некачественное топливо, которое залили в самолет при дозаправке в Сочи, ошибка пилота, попадание в двигатель посторонних предметов и техническая неисправность самолета. Подтверждений версии теракта, судя по состоянию найденных обломков, нет, также не рассматривается версия взрыва боеприпасов, пиротехники и – их на борту попросту не было.

Сообщается, что самолет министерства обороны прибыл в Сочи из московского аэропорта Чкаловский. Он должен был сесть на дозаправку в Моздоке, однако был перенаправлен в аэропорт Адлера из-за сложных погодных условий, пишут «Известия».