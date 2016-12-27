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Сегодня ночью Сочи опять останется без воды Плановые работы на водозаборе оставят без воды несколько санаториев, школ и поликлиник

Автор фото: http://vetta.tv/

Сегодня, 26 декабря, в 24:00 начнутся ремонтные работы работ на территории водозабора по улице Гагарина 73, сообщают в пресс-службе ООО "Сочиводоканал". В связи с этим до 06:00 утра 27 декабря без воды останутся:

- санатории «Беларусь», «им. Дзержинского», «Заполярье», «Красмашевский», «Радуга», «Россия», «Русь», «Салют», «Солнечный», «Сочи», пансионат «Нева», отель «Чеботарев»

-котельная №5, котельная №8

- школы №4, №10, №12, Китайгородская

- детские сады №32, №34, №82, №105, №132, «Умка»

- поликлиника по улице Донская 62, детская поликлиника на переулке Пасечный 12

-ТЦ «Магнит» (гипермаркет) на улице Виноградная

- жилой фонд: ул. Подгорная, ул. Донская, ул. Пасечная, пер. Пасечный, ул. Чехова, пер. Чехова, пер. Строительный, ул. Виноградная, ул. Восточная, ул. Калужская, ул. Санаторная, ул. Клубничная, ул. Кавказская, ул. Тельмана, ул. Восточная, ул. Цюрупы, пер. Рахманинова, ул. Бамбуковая, Плеханова, ул. Инжирная.

Возможны перебои в поступлении воды: ул. Тимирязева, Целинная, Высокогорная, Крымская, Волжская, Полтавская.