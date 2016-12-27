Новое об авиакатастрофе в Сочи: найден пилот, объявлен размер компенсаций родным Появилась информация о найденном теле капитана воздушного судна, а Минобороны озвучило размер выплат семьям погибших

Автор фото: Ольга Логинова

Сегодня днем появилась информация о том, что было обнаружено тело капитана потерпевшего крушение воздушного судна, майора Романа Волкова. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны.

Кроме того, сегодня на брифинге Минобороны, который состоялся в 15:00, был объявлен размер компенсации, которые получат родные погибших военных и гражданских служащих ведомства – речь идет о сумме в 5,8 млн каждой семье. Кроме того, министерство объявило о намерении присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя ансамбля им.Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Меж тем жители Сочи по мере сил помогают проведению поисковой операции. Сообщается, что в первые часы после катастрофы сочинцы вышли на поиски жертв авиакатастрофы на собственных лодках, а теперь записываются в отряды добровольцев, чтобы прочесывать вместе с военными береговую полосу в районе Сочи.