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Отключение света в Сочи 27 декабря: полный список улиц Во вторник в Сочи не будет света на улицах Бытха, Блинова, Урожайной и других

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 27 декабря с 8:00 до 16:00 в Сочи не будет света на улицах Кутаисская, Черновицкая, Блинова, Урожайная, Ворошиловградская, Владимировская, Подольская, Комарова, Восход, Гомельская, Терновая.

С 8:00 до 17:00 отключения коснутся улиц Бытха, ТСЖ «Денека» на Курортном проспекте, а также улицы Мичурина в селе Каштаны и с/о «Эпрон».

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.