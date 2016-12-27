Один из водителей госпитализирован с переломом ноги

Синоптики предсказывают ненастную погоду в главную ночь в году

Сегодня вечером в Сочи пройдут концерты и траурные мероприятия Концерт, мотопробег и акция памяти состоятся в понедельник вечером на курорте

Автор фото: Ольга Логинова

Сочинский струнный квартет имени Рахманинова объявил о двух бесплатных концертах, которые состоятся на втором этаже в новом здании сочинского морвокзала в понедельник 26 декабря и во вторник 27 декабря, и будут посвящены памяти погибших при крушении самолета ТУ-154. Начало концертов — в 19:30.

Кроме того, всех сочинцев и гостей курорта, которые хотят вспомнить погибших вместе со всеми, приглашают сегодня вечером на площадь у Южного мола, где пройдут траурные мероприятия. Начало – в 21:00.

Сочинское отделение байкерского клуба «Ночные волки» отправится в мотопробег памяти от площади Южного мола морского порта в 18:00.