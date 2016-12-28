В Сочи найден первый «черный ящик» потерпевшего крушение ТУ-154

Бортовой самописец поможет пролить свет на причины катастрофы, произошедшей 25 декабря
В Сочи найден первый «черный ящик» потерпевшего крушение ТУ-154
Автор фото: ria.ru

В Сочи со дна моря поднят первый из «черных ящиков», которые находились на ТУ-154 в момент катастрофы. Бортовой самописец был поднят на поверхность в 8:48 утра, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Ранее стало известно, что на дне Черного моря найдены фрагменты фюзеляжа самолета министерства обороны, где находились «черные ящики».

Найденный бортовой самописец поможет ФСБ, проводящей расследование, установить точную причину крушения ТУ-154, которое произошло у берегов Адлерского района Сочи в воскресенье 25 декабря. 

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