Волгоградец угнал в Сочи автобус и поехал на нем в Волгодонск Продаже краденого автобуса Mercedes, стоимостью 2 млн рублей, помешала полиция

С заявлением об угоне автобуса Mercedes обратился в полицию житель Лазаревского района Сочи. Он рассказал, что автобус пропал, после того как был оставлен с ключами в замке зажигания на территории строительно-монтажного управления. Полицейские краснодарского края провели ряд розыскных мероприятий и установили, что угонщик выехал на автобусе из Сочи и отправился в Волгодонск. Была также установлена личность подозреваемого, им оказался 33-летний житель Волгограда, который был найден и задержан. Мужчина признался в преступлении, и рассказал, что автобус он перегнал в Волгодонск для продажи, и оставил угнанное транспортное средство в боксе одного из местных автосервисов под предлогом ремонта.

В результате украденный автобус был найден и передан владельцу, а в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». В настоящий момент расследование завершено, и дело передано в суд для рассмотрения по существу. Преступнику грозит наказание в виде тюремного заключения, сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба УВД по Краснодарскому краю.