Бургомистром горнолыжного курорта в Сочи стала Светлана Хоркина Двукратная олимпийская чемпионка обещает гостям курорта зарядку с чемпионом

Автор фото: Пресс-служба "Роза Хутор"

Выборы бургомистра, которые прошли в минувшие выходные на горнолыжном курорте «Роза Хутор», закончились победой двукратной олимпийской чемпионка по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной. Светлана будет занимать эту почетную должность до старта следующего горнолыжного сезона в сочинских горах. Спортсменка рассказала, что очень рада победить и пообещала гостям курорта зарядку с чемпионом и много снега.

Конкурентами Светланы Хоркиной на выборах бургомистра в этом году были Олег Газманов и Алла Довлатова. В предыдущие годы должность бургомистра «Розы Хутора» занимали Владислав Третьяк, Николай Валуев, Светлана Журова, Александр Носик.