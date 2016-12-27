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Поисковая операция в Сочи продолжается, несмотря на ухудшение погоды (ВИДЕО) В настоящий момент в зоне крушения работают 39 морских судов, 15 самолетов, 16 вертолетов и беспилотники

Автор фото: Пресс-служба МЧС РФ

Операция по поиску обломков самолета Ту-154 и тел погибших в авиакатастрофе у берегов Сочи продолжается в Черном море, несмотря на ухудшение погоды.

Только сегодня, во вторник 27 декабря, водолазы ЮРПСО МЧС и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» совершили более 70 погружений и помогли поднять на поверхность крупные фрагменты фюзеляжа.

К настоящему моменту 39 морскими судами, участвующими в операции, обследовано более 100 кв.км акватории Черного моря. Воздушная группировка, состоящая из 15 самолетов, 16 вертолетов и беспилотников осмотрела зону площадью 240 кв.км. Поисковые работы на море, с воздуха и на берегу продолжаются силами 3500 человек и 500 единиц различной техники, в числе которой - глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты «Фалькон». В операции заняты сотрудники и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, полиции и администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как ранее писал "Сочи Экспресс", сегодня ранним утром также был найден первый бортовой самописец Ту-154.