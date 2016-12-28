В Сочи мужчина обокрал и избил подругу Добычей злоумышленника стали мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги

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Преступление произошло в одном из домов в Лазаревском районе г. Сочи. В гости к местной жительнице пришёл её знакомый молодой человек. Вместе они устроили застолье, во время которого употребляли горячительные напитки. После чего хозяйка уснула, а мужчина, воспользовавшись её гостеприимством, украл мобильник, ювелирные украшения и деньги.

Общая сумма похищенного превысила 100 тысяч рублей. Однако мужчине оказалось этого мало и он решил вернуться в дом к девушке ещё и за ноутбуком на следующий день. В этот момент потерпевшая уже пришла в себя и он решил отобрать её имущество силой. Мужчина избивал свою подругу до того момента, пока она не потеряла сознание.

На следующий день девушка всё-таки обратилась за помощью в отдел полиции Лазаревского района г. Сочи. Мужчина был задержан в собственном доме. Им оказался 33-летний местный житель. В настоящее время он находится под стражей. Но вернуть потерпевшей удалось только часть своего имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.