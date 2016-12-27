В Сочи на Новый год и Рождество транспорт будет работать до 03:00 ночи При этом схема движения личного транспорта изменится всего на один день





Несмотря на массовые гуляния в новогоднюю и рождественские ночи, работу общественного транспорта никто не отменял. Городские маршруты №№38, 43, 83, 110, 114, 124С, № 155к, № 47, № 60, № 130, № 100, 117, 134, 1, 17, 22, 57, 63, 105К, 125, 87, 41, 95, 122 будут обслуживать пассажиров до 03:00 ночи.

8 января с 07:00 до 23:00 площадь Зимнего театра в Сочи будет перекрыта и двигаться на автомобиле в этот день будет возможно только в объезд Зимнего театра. В этот праздничный день с 11:00 утра гостей и жителей курорта на площади будет ждать лазерное шоу, колокольное представление, а для детей представят рождественский спектакль, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.