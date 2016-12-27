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В Сочи нашли все три «черных ящика», двигатель и шасси Ту-154 Основные части потерпевшего крушение самолета Минобороны были найдены сегодня в море глубоководными аппаратами

Автор фото: Пресс-служба МЧС РФ

Сегодня в Сочи были обнаружены два оставшихся бортовых самописцев, один из которых уже доставлен в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах. По данным Министерства обороны, «черный ящик» был осмотрен специалистами, которые сочли его состояние удовлетворительным. Теперь основной бортовой самописец будет очищен с помощью дистиллированной воды и начнется его расшифровка.

Также сообщается, что подводными аппаратами судна «Селигер» управления глубоководных исследований Минобороны и спасательного судна «Эпрон» ЧФ на расстоянии 1600 и 4500 метров от берега были обнаружены двигатель, стойка шасси и крупные элементы обшивки самолета.

Меж тем приостановлены полеты на самолетах Ту-154, принадлежащих российским силовым ведомствам вплоть до завершения расследования причин и обстоятельств гибели самолета у берегов Сочи.