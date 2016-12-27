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В Сочи задержаны женщины, уничтожившие краснокнижных растений на миллион рублей Около 500 веток иглицы колхидской было сорвано нарушительницами в Тисо-самшитовой роще с целью продажи

Две нарушительницы природоохранного законодательства были задержаны в Сочи за сбор с целью продажи занесенного в Красную книгу растения – иглицы колхидской. Как правило, в Сочи это растение добавляют в виде дополнения к букетам. На момент задержания женщины уже успели уничтожить порядка 500 растений, таким образом нанеся ущерб Кавказскому биосферному заповеднику на 937,5 тысяч рублей.

Сорванные растения были конфискованы, а против нарушительниц был составлен акт об административном правонарушении, переданный в отдел полиции Хостинского района.