Из-за крушения Ту-154 в Сочи отменены праздничные гуляния на площади Флага Сочинская администрация объявила об отмене праздника на центральной площади в ночь с 31 декабря на 1 января

В связи с трагическими событиями, произошедшими 25 декабря 2016 года, когда в море у берегов Сочи потерпел крушение самолет Ту-154, администрация курорта объявила об отмене народных гуляний и праздничных мероприятий, которые должны были пройти на площади Флага в ночь с 31 декабря на 1 января.

Траурные панихиды, концерты и памятные мероприятия начиная с воскресенья проходят на всех городских площадках и в православных храмах. Жители центральных районов Сочи могут присоединиться к разного рода мероприятиям и акциям, которые проводятся каждый вечер на площади Южного мола морского порта.