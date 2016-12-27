Авария в Адлере собрала километровую пробку На трассе столкнулись российский внедорожник и легковой автомобиль

Сегодня, 27 декабря, несколькими часами ранее на трассе в Адлерском районе г. Сочи произошло ДТП с участием двух автомобилей: Chevrolet Niva с Госномерами Калужской области и Mercedes-Benz универсал с Абхазскими номерами. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения. На месте ДТП сейчас работают сотрудники ДПС.

В результате аварии на дороге в сторону Сочи собралась многокилометровая пробка. Как сообщают очевидцы на некоторых участках трассы движение практически парализовано.