«Почтальон добра» везет из Сочи в Лапландию письма детей Деду Морозу В необычное путешествие на велосипеде зимой отправился житель Сочи Станислав Белинский

Автор фото: Станислав Белинский

Двадцатипятилетний путешественник из Сочи Станислав Белинский проводит необычную новогоднюю акцию. По заснеженным трассам, верхом на велосипеде, он везет ценный груз – письма детей из России в столицу Лапландии город Рованиеми, где живет Дед Мороз.

Станислав ведет видеоблог своего путешествия и каждый вечер, останавливаясь на ночевку в палатке, зачитывает на камеру одно из писем детей. Идея такой акции пришла к Белинскому, когда он планировал зимнее путешествие:

«Я подумал, кому бы я смог помочь в своем путешествии, сделать добро и посчитал, что, возможно есть какие-то детки с онкологией или дети-сироты, и я мог бы передать их письма Деду Морозу, потому что еду в ту сторону. И, таким образом, путешествуя на велосипеде зимой показать, что, если у тебя есть мечта, то возможно все, что бы ни говорили люди».

Велопутешественник созвонился с множеством больниц и фондов, но встретился с непониманием. «Я обзвонил, наверное, все фонды, которые нашел в интернете, уже разочаровался, но потом наткнулся на «Алеша фонд» в Питере, и они мне помогли с проектом, который назвали «Почтальон добра» Я буду безумно рад, если мое путешествие привлечет внимание к проблемам детей с онкологическими заболеваниями, возможно даже поможет спасти кому-то жизнь, и это тоже цель моего проекта».

На данный момент Станислав проезжает город Кеми. До пункта назначения ему осталось около 180 км. По приезду в Лапландию Белинский планирует передать письма Деду Морозу и записать вместе с ним видео-послание для детей.