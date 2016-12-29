Отключения света в Сочи 28 декабря: полный список улиц Сегодня на курорте без света останется часть Адлера, а также улицы Пирогова, Виноградная, Шоссейная и другие

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 28 декабря с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света в домах №№53, 53а, 53б, 53/1, 53/17, 55, 53/10 по улице Виноградная, №№12 – 103 по улице Саят-Нова, №№1, 2 по улице Пирогова, на улицах Демократическая, Кирова, Ульянова, Богдана Хмельницкого, Крупской, Просвещения, Ленина, Земляничная, Изобильная, Яна Фабрициуса, Святогорская, Шиловская, Витебская, Рахманинова, в переулках Демократический и Рахманинова, на Адлерском центральном рынке, санаторий «Радуга», не будет работать освещение моста через реку Мзымта, а также в д/о «Здоровье-3», д/о «Мелиоратор», с/т «Широкое поле», с/т «Ручеек», с/т «Восход».

С 9:00 до 17:00 без света останутся улицы Ермоловская, Новомонастырская, Лавровая в селе Ермоловка.

А вот на улицах Шоссейная и Туренко света не будет два дня подряд - 28 и 29 декабря с 8:00 до 17:00.

Сочинские электросети приносят жителям извинения на временные неудобства.