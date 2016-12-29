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На месте крушения Ту-154 в Сочи найдено 15 тел и 1,5 тысячи обломков (ВИДЕО) Сообщается об обнаружении 15 погибших и 156 фрагментов тел

Автор фото: МЧС РФ

В Сочи продолжается поисковая операция в районе крушения самолета Министерства обороны Ту-154. По данными информационных агентств к настоящему моменту найдено уже 15 тел погибших. По информации Министерства обороны по состоянию на утро 27 декабря было найдено 13 погибших и 156 фрагментов тел.

За сутки водолазы ЮРПСО МЧС и центра «Лидер» совершили порядка 30 погружений, в результате которых на поверхность были подняты крупные фрагменты фюзеляжа и другие части разбитого самолета, а также документы и личные вещи погибших, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Поиски продолжаются в круглосуточном режиме силами 3,6 тысяч человек и более 500 единиц техники.