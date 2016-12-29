Цена квадратного метра в Сочи неуклонно растет Ситуация на рынке недвижимости в Сочи по-прежнему значительно отличается от положения в других городах России

Автор фото: ЖК "Бытха - 2016"

Если в подавляющем большинстве регионов, включая Москву, в 2015 и 2016 годах наблюдается падение цен на недвижимость, то в главном городе-курорте страны очевиден неуклонный рост.

Спад платежеспособности населения и высокий уровень инфляции привели к замедлению темпов строительства и стагнации на рынке недвижимости. Однако эти процессы не коснулись Сочи. Спрос здесь остается стабильно высоким. При подготовке к Олимпиаде Сочи приобрел современный облик, город преобразился. В разы вырос объем качественных предложений. Большая часть квартир в жилых комплексах уже распродана. В 2016 г новых объектов было заложено значительно меньше, поскольку территория города ограничена горным массивом.

«С сентября 2015 по сентябрь 2016 г рост стоимости недвижимости в Сочи составил 11,6%. Этому способствовала и в целом нестабильная ситуация в Европе, побудившая девелоперов обратить внимание на российские курорты», - говорит генеральный директор агентства недвижимости «Вершина» Анна Твердохлебова.

На сегодня предложений достаточно во всех районах города. Местонахождение объекта, конечно, же существенно влияет на его стоимость. Самым дорогим районом является Центральный, стоимость одного квадратного метра в нем составляет в среднем 98 000 руб. Самый доступный район - Лазаревский, средняя стоимость квадратного метра в нем приравнивается к 72 000 руб, но процент предложений здесь невелик. Цена также непосредственно зависит и от удаленности от моря, увеличиваясь по мере приближения к береговой линии. Кроме этого, на стоимость объекта влияет класс возводимого жилья. Сегодня жилищные комплексы и дома бизнес-класса обязательно имеют благоустроенную территорию с собственной инфраструктурой, многоуровневой парковкой, качественную отделку общественных зон и несколько современных лифтов.

В структуре предложений две трети объектов на вторичном рынке жилой недвижимости составляют однокомнатные квартиры, утверждают эксперты из АН «Вершина».

Что касается прогноза на 2017 год, то повышение цен станет общей тенденцией на рынке недвижимости в крупных российских городах, признают эксперты и застройщики. Основной причиной резкого подорожания жилья будет служить рост цен на строительные материалы, отложенная инфляция и сокращение возводимых объектов. Не избежит этого влияния и жилищный рынок Сочи. Поэтому для тех, кто собирается приобретать жилье, сейчас более благоприятный период сделать это.

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