В Сочи проведут выкладку фрагментов разбившегося Ту-154 Эта объемная и кропотливая работа нужна, чтобы установить все обстоятельства происшествия

Автор фото: МЧС РФ

Выкладка всех найденных обломков самолета Министерства обороны Ту-154 будет производиться в Сочи. В настоящий момент ведется поиск подходящей для этих целей площадки, на которой затем будет нарисован силуэт самолета в полную величину, по которому и будут поэтапно выкладываться все найденные фрагменты. Эта объёмная работа позволит следствию точно установить картину произошедшей трагедии.

В настоящий момент все найденные в акватории Черного моря у берегов Сочи обломки самолета складируются в сочинском морском порту. В настоящий момент установлено нахождение 1,5 обломков, и только 570 поднято на поверхность, среди них – 12 крупных фрагментов корпуса Ту-154, сообщает ТАСС. Кроме того, сегодня стало известно о поднятии на поверхность второго "черного ящика" разбившегося самолета, который найден в хорошем состоянии и также отправлен на расшифровку.