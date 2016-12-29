Завтра в этнопарке Сочи откроется павильон «Бурятия»
Торжественное открытие павильона «Бурятия» на территории этнографического комплекса «Моя Россия» состоится в Красной Поляне в четверг 29 декабря. Гости праздника, среди которых будут представители администрации Республики Бурятия, ждут традиционные блюда бурято-монгольской кухни, а также выступления творческих коллективов, которые представят культуру этого региона.
Посетители павильона первыми смогут ознакомиться с выставкой буддийской традиционной сангхи «Драгоценности Эрхим Дархан», сообщает пресс-служба комплекса «Моя Россия».