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Завтра в этнопарке Сочи откроется павильон «Бурятия» На открытии павильона гостей ждут угощения – блюда традиционной бурятской кухни

Торжественное открытие павильона «Бурятия» на территории этнографического комплекса «Моя Россия» состоится в Красной Поляне в четверг 29 декабря. Гости праздника, среди которых будут представители администрации Республики Бурятия, ждут традиционные блюда бурято-монгольской кухни, а также выступления творческих коллективов, которые представят культуру этого региона.

Посетители павильона первыми смогут ознакомиться с выставкой буддийской традиционной сангхи «Драгоценности Эрхим Дархан», сообщает пресс-служба комплекса «Моя Россия».