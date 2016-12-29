Отслеживать цены на Красной Поляне в Сочи будет специальная комиссия Об этом заявил глава г. Сочи Анатолий Пахомов после очередного визита в Красную Поляну

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Приоритетной задачей специальной комиссии станет контроль над тем, чтобы цены в горных курортах соответствовали ценам, установленным по всему Большому Сочи.

Решение о создании специальной комиссии возникло после того, как про прошествии прошлого сезона осталось много недовольных туристов. В основном приезжие жаловались на завышенные цены и огромные очереди на подъёмники. Мэр г. Сочи подчеркнул, что такая ситуация не должна повториться в этом году: "Должно быть выставлено достаточно временных предприятий торговли. Для того, чтобы не было очередей во время курортного сезона и на новогодние и рождественские праздники. И по стоимости, чтобы на каждый вид товара были установлены рекомендованные цены".

Однако цены в столовых, кафе и ресторанах всё же поднимутся в преддверии Нового года. Специалисты из созданной комиссии будут следить за тем, чтобы в меню оставались и доступные предложения, сообщают в пресс-службе Администрации г. Сочи.