Несколько улиц Сочи опять останутся без света
Сегодняшнюю ночь, с 12:00 до 06:00 29 декабря, абоненты на ул.Приморская № 19 ООО «Тинькофф», Приморская набережная №15а кафе «Розарий»; переулок Морской № 1/1 «Александрийский маяк» проведут без света.
Утром 29 декабря, в течение нескольких часов, с 06:00 до 21:00, без света останутся жители на улицах Кутаисская, Черновицкая, Блинова, Урожайная, Ворошиловоградская, Владимировская, Подольская, Комарова, Восход, Гомельская, Терновая.
В промежутке между 09:00 и 17:00 электричества не будет в поселке Вардане ул.Львовская, ул.Магнитогорская, переулок Магнитогорский; в поселке Головинка ул.Линейная, ул.Коммунаров, ул.Прибрежная.
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.