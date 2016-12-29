В Сочи нашли третий «черный ящик» Ту-154, и он разрушен (ВИДЕО) Поисковые работы, приостановленные вчера из-за шторма, возобновились сегодня в 8:00 утра

Автор фото: МЧС РФ

Приостановленные накануне из-за шторма поисковые работы на месте крушения Ту-154 у берегов Сочи возобновились сегодня в 8:00 утра. Среди важных находок – пленка, которая осталась от третьего бортового самописца, находившегося в хвостовой части самолета. Судя по всему, третий «черный ящик» разрушен ударом при крушении воздушного судна, сообщает ТАСС. Сообщается, что информация третьего бортового самописца дублирует ту, что содержится в первых двух «черных ящиках», которые в настоящий момент находятся на расшифровке в Москве. Тем не менее, пленка будет также отправлена специалистам, так как часть записанной на ней информации возможно восстановить. Расшифровка бортовых самописцев позволит точно установить причины, по которым самолет Министерства обороны Ту-154 потерпел крушение у сочинского побережья через несколько минут после взлета с аэродрома Адлера.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», с этой же целью в городе пройдет выкладка найденных в акватории Черного моря обломков Ту-154.

По сообщениям информационных агентств, к данному моменту обнаружено уже 19 тел погибших в результате катастрофы. Всего трагедия унесла жизни 92 человек, в их числе – ансамбль им.Александрова, журналисты, военные, общественные деятели.