Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований чемпионок Сочи-2014 Ольгу Вилухину и Яну Романову попали под дисциплинарные санкции из-за подозрений в применении допинга

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Продолжаются санкции против российских спортсменов, связанные с очередным этапом «допингового скандала», разразившегося по итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи. На этот раз под дисциплинарные меры попали две серебряные медалистки Игр – биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, сообщает РИА Новости со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.. Международный союз биатлонистов отстранил спортсменок от соревнований, сославшись на список спортсменов, заподозренных в употреблении допинга, который приводится во второй части доклада комиссии Макларена. В настоящий момент ведется расследование относительно 29 российских биатлонистов, принимавших участие в крупнейших международных соревнованиях.