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Сегодня жители сразу нескольких микрорайонов Сочи останутся без холодной воды Ремонтные работы планируют закончить к вечеру

Автор фото: VistaNews.ru

Сегодня, 29 декабря, с 11:00 утра на водоводе диаметром 500 мм по ул. Пластунская начались аварийно-ремонтные работы. В связи с этим может понизиться давление или вовсе не быть холодной воды у жителей нескольких микрорайонов:

- в районе АЗС "Волга"

- улицы Макаренко, Абрикосовая, 60 лет ВЛКСМ, Вишневая, пер. Вишневый

- ул. Голенева, п.Верхний Юрт (частично), улицы Транспортная, Олимпийская, ул. Пластунская (частично)

- Альпийская, Невская, пер. Севастопольский, ул. Севастопольская, ул. Дагомысская, (Котельная №7, Больничный городок )

- п. Соболевка

В пресс-службе ООО "Сочиводоканал" сообщают, что работы должны завершиться к 18:00.