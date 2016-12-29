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В Сочи на Донской построят спортивный центр с залами для баскетбола и гандбола Планируется, что строительство центра начнется в 2017, а закончится в 2018 году

Автор фото: fcgoleador.ru

О планах развития в Сочи массового спорта и создания площадок для него говорили на торжественном заседании городского Совета ветеранов спорта, которое прошло в четверг 29 декабря в городской администрации.

На заседании были озвучены планы в 2017 году начать строительство нового спортивного центра на улице Донской. По словам заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко, что строительство центра, в котором будут залы для баскетбола, волейбола и гандбола, планируется закончить в 2018 году.

Кроме того, к декабрю 2017 года будут завершены чистовая отделка и работы по благоустройству физкультурно-оздоровительного комплекса в Лазаревском районе. В его состав войдут футбольный стадион с трибунами, поле для мини-футбола и площадки для игры в баскетбол, волейбол и бадминтон.

Также есть идея построить Адлерском районе спортивный комплекс на базе тренировочных полей, созданных в ходе подготовки к проведению Кубка Конфедераций FIFA и Чемпионата мира по футболу.

Сообщается также, что за 2016 год в городе появилось порядка 60 новых спортивных центров на базе общеобразовательных школ, в которых занимаются порядка 90% учащихся, сообщает пресс-служба администрации города Сочи.