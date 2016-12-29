В Сочи направлен самолет из Салоников, не сумевший сесть в Ростове из-за тумана По причине плохих погодных условий самолеты из разных городов были направлены на запасные аэродромы

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Сегодня днем семь авиарейсов не смогли приземлиться в Ростове-на-Дону из-за тумана и, как следствие, видимости менее 200 метров. Сочи был выбран как один из запасных аэродромов, который принял рейс EL-121 Ellinair из Салоников. Также были отправлен на запасной аэродром в Краснодар рейс из московского аэропорта Шереметьево. Кроме того, был задержан вылет еще четырех рейсов из Москвы и рейс из рейс 7R-817 из Екатеринбурга компании «РусЛайн», пишет "Бизнес Газета". Время нормализации расписания полетов по этому направлению не сообщается.