Ситуация на рынке недвижимости в Сочи по-прежнему значительно отличается от положения в других городах России

В Сочи выехал первый поезд с автомобилями Теперь поезд с вагоном для перевозки личных автомобилей будет курсировать постоянно

Автор фото: ВолгаПромЭксперт

Вчера из Ростова-на-Дону в Сочи выехал первый поезд с автомобилевозом. Это значит, что теперь на курорт с собой можно захватить и свою машину.

В один такой вагон помещается до 4 машин или до 10 мотоциклов. Для провоза транспортных средств в нём установлены специальные приспособления с креплениями, системы пожарной безопасности и охранные сигнализации. Со станции Ростов-Главный поезд с автомобилевозом будет отправляться по чётным числам, а выезжать из Адлера - по нечётным.

Данный поезд решили запустить именно по этому маршруту, потому что маркетологи выяснили, что такая услуга будет пользоваться спросом именно на этом участке дороги, особенно в летний период, сообщает пресс-служба СКЖД.