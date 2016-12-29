Ситуация на рынке недвижимости в Сочи по-прежнему значительно отличается от положения в других городах России

Отключения света в Сочи: полный список улиц В пятницу 30 декабря в Сочи не будет света на улицах Яна Фабрициуса, Транспортной, Магнитогорская и других

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 30 декабря с 8:00 до 15:00 в Сочи не будет света в домах №2 по улице Водораздельная, №12/1 по улице Метелева, на улицах Яна Фабрициуса, Транспортная, Севастьянова, ЖСТ «Агро», с/т «Агро», ФКУ УПРДОР «Черноморье», на улицах Магнитогорская и в переулке Магнитогорский в поселке Вардане, на улицах Линейная, Коммунаров, Прибрежная в поселке Головинка.

С 9:00 до 17:00 не будет света на улице Чкалова, Просвещения, в мкр Чкаловский, в поселке Каменка, СНТ «Лайнер», СНТ «Автомобилист», СНТ « Дорожник», в каньоне Псахо, селе Красная Воля.