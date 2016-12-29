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Судьба потерпевшего крушение в Сочи самолета Ту-154 решилась за 10 секунд Именно столько времени развивалась внештатная ситуация, которая привела к авиакатастрофе

Автор фото: МЧС РФ

Разбившийся у побережья Сочи самолет Министерства обороны Ту-154 провел в воздухе 70 секунд, в последние 10 из которых развивалась неназванная пока внештатная ситуация, которая и привела к катастрофе. Об этом рассказал на состоявшемся сегодня в ТАСС брифинге начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов. При этом максимальная высота полета составила 250 метров, скорость движения самолета на данной высоте обычно составляет 360-370 км/ч.

Окончательных версий о причинах произошедшего пока нет, они будут озвучены после расшифровки уцелевших черных ящиков, которое по прогнозам завершится не раньше, чем через неделю.