Сегодня ночью из-за аварии на водоводе в Сочи останется без воды несколько район

Продолжаются ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм на улице Пластунская
Сегодня ночью из-за аварии на водоводе в Сочи останется без воды несколько район

Сегодня в 22:00 и до 8:00 пятницы 30 декабря в Сочи будут продолжены ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм, прорванным на улице Пластунская в районе АЗС «Волга». По этой причине может наблюдаться пониженное давление воды, вплоть до ее полного отсутствия  в домах жителей  улиц Пластунская, Макаренко, Абрикосовая, 60 лет ВЛКСМ, Вишневая, Транспортная, Олимпийская, Альпийская, Невская, Севастопольская,  Дагомысская. переулков Вишневый,  Голенева, Севастопольский, а также поселка Верхний Юрт, Соболевка,

В это же время будут вестись работы на водоводе диаметром 500 мм в районе дома 123 по улице Пластунская. По этой причине без оды останутся жители домов  улиц Кипарисовая, Краснодонская, Труда, переулках Вертолетный, Амбулаторный. Во всем Завокзальном районе будет наблюдаться пониженное давление воды. 

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