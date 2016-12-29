Ситуация на рынке недвижимости в Сочи по-прежнему значительно отличается от положения в других городах России

Сегодня ночью из-за аварии на водоводе в Сочи останется без воды несколько район Продолжаются ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм на улице Пластунская

Сегодня в 22:00 и до 8:00 пятницы 30 декабря в Сочи будут продолжены ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм, прорванным на улице Пластунская в районе АЗС «Волга». По этой причине может наблюдаться пониженное давление воды, вплоть до ее полного отсутствия в домах жителей улиц Пластунская, Макаренко, Абрикосовая, 60 лет ВЛКСМ, Вишневая, Транспортная, Олимпийская, Альпийская, Невская, Севастопольская, Дагомысская. переулков Вишневый, Голенева, Севастопольский, а также поселка Верхний Юрт, Соболевка,

В это же время будут вестись работы на водоводе диаметром 500 мм в районе дома 123 по улице Пластунская. По этой причине без оды останутся жители домов улиц Кипарисовая, Краснодонская, Труда, переулках Вертолетный, Амбулаторный. Во всем Завокзальном районе будет наблюдаться пониженное давление воды.