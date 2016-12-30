Ситуация на рынке недвижимости в Сочи по-прежнему значительно отличается от положения в других городах России

Также объявлены 4 основные версии причины крушения самолета ТУ-154 и найдены первые обломки на дне моря

Сербские фанаты почтили память погибшего в Сочи хора Александрова (ВИДЕО) Болельщики баскетбольной команды «Царевна Звезда» стоя спели песню «Тамо далеко» перед матчем их команды с ЦСКА (Москва)

В четверг 29 декабря перед баскетбольным матчем между сербским клубом «Царевна Звезда» и московским ЦСКА сербские болельщики стоя исполнили песню «Тамо далеко», почтив тем самым память хор Александрова, погибшего при крушении Ту-154 у берегов Сочи. При этом фанаты подняли баннер: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!»

Как писал ранее "Сочи Экспресс", причины крушения самолета Министерства обороны после вылета из сочинского аэропорта, пока не установлены. Следствие ждет расшифровки бортовых самописцев, найденных на месте катастрофы. Поисковая операция продолжается и не будет остановлена даже в новогоднюю ночь, сообщают представители экстренных служб.