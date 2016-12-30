Сербские фанаты почтили память погибшего в Сочи хора Александрова (ВИДЕО)
В четверг 29 декабря перед баскетбольным матчем между сербским клубом «Царевна Звезда» и московским ЦСКА сербские болельщики стоя исполнили песню «Тамо далеко», почтив тем самым память хор Александрова, погибшего при крушении Ту-154 у берегов Сочи. При этом фанаты подняли баннер: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!»
Как писал ранее "Сочи Экспресс", причины крушения самолета Министерства обороны после вылета из сочинского аэропорта, пока не установлены. Следствие ждет расшифровки бортовых самописцев, найденных на месте катастрофы. Поисковая операция продолжается и не будет остановлена даже в новогоднюю ночь, сообщают представители экстренных служб.