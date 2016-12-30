Ситуация на рынке недвижимости в Сочи по-прежнему значительно отличается от положения в других городах России

Дом в парке «Южные культуры» в Сочи строится незаконно и может быть снесен Администрация города не советует горожанам и гостям курорта приобретать квартиры в ЖК Фортуна

В Сочи выявлена еще одна новостройка, которая возводится с нарушением земельного законодательства и без соответствующего разрешения. Это здание, три этажа которого уже построено на участке №63, площадью 600 кв.м, который находится на землях парка «Южные культуры» (кадастровый номер 23:49:0402042:1177) в поселке Мирный. При этом на данном участке разрешена только малоэтажная жилая застройка, а, согласно размещенным на сайтах объявлениям о продаже квартир, здесь строится многоквартирый жилой комплекс «Фортуна».

В настоящий момент администрация города Сочи подала иск в Адлерсий районный суд о признании данного здания незаконной постройкой и принятии соответствующих мер к застройщику, Текнеджяну А.А. Городские власти не советуют приобретать квартиры в ЖК «Фортуна», так как нет гарантии, что он будет построен, а проживание в нем не станет проблемой для владельцев квартир.