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Минюст включил Южный правозащитный центр в список «иностранных агентов» Организация, которая базируется в Сочи, может быть ликвидирована

В декабре завершилась внеплановая проверка Краснодарской региональной общественной благотворительной организации Южный правозащитный центр, по итогам которой минюст внес ее в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Закон об «иностранных агентах» был принят в 2012 году. В соответствии с ним иностранными агентами признаются НКО, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью.

В своем заключении Минюст указал политическими такие направления деятельности организации как, например, доклад о положении людей без гражданства на территории Большого Сочи, в котором организация обращала внимание на проблемы апатридов и предлагала пути их решения. Также к политическим прировняли акции по проверке отделений полиции, в ходе которых Южный правозащитный центр взаимодействовал с органами МВД по вопросам улучшения работы правоохранительных органов.

По утверждению организации Семена Симонова, иностранного финансирования Южный правозащитный центр не получал, однако сотрудничал с международными организациями:

«Меня пригласили в Минюст 11 января для составления протокола, после этого будем определяться с дальнейшими действиями – либо ликвидировать организацию, либо обжаловать решение Минюста».

Статус иностранного агента накладывает на организацию некоторые ограничения, затрудняющие ведение основной деятельности. Помимо обязанностей в предоставлении дополнительной отчетности, само понятие «иностранный агент» имеет негативную окраску и фактически закрывает пути для сотрудничества с другими организациями и органами власти. Ведение деятельности без указания этого статуса влечет за собой штрафы от 200 тысяч рублей.

На данный момент в связи с присвоением статуса иностранного агента более 20 организаций по России прекратили свою деятельность.