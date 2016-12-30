Ситуация на рынке недвижимости в Сочи по-прежнему значительно отличается от положения в других городах России

Основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154 в Сочи завершена Сегодня начался вывод приданных сил с места катастрофы к местам постоянной дислокации

Автор фото: МЧС РФ

Сегодня, 30 декабря в 12:00 начался вывод сил и средств оперативной группы МЧС РФ, отряда «Центроспас» и центра «Лидер» из района крушения самолета Министерства обороны Ту-154, потерпевшего крушение у берегов Сочи. По заявлению начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Виктора Яцуценко основная фаза поисковой операции на месте катастрофы завершена, и приданные силы отправляются к месту постоянной дислокации, сообщает ТАСС.

При этом сообщается, что поиск тел погибших людей и обломков самолета будет продолжаться силами местных экстренных служб. В поисковой операции, которая продолжалась 5 дней, приняли участие 3,5 тысяч человек и более 80 единиц техники. За эти дни было исследовано порядка 130 кв. км водной поверхности и около 70 кв. км дна Черного моря. За это время было обнаружено 19 тел и множество останков, количество собранных обломков самолета превысило 1,5 тысячи.