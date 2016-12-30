Ситуация на рынке недвижимости в Сочи по-прежнему значительно отличается от положения в других городах России

На дороге встретились лимузин крайслер 300С и BMW 750Li

Также объявлены 4 основные версии причины крушения самолета ТУ-154 и найдены первые обломки на дне моря

"Боярышник","Календула","Пион-ядовитые "цветы" убирают с аптечных прилавков Сочи В Сочи проводят рейд по аптекам

Автор фото: http://daily-sochi.ru/

Фармакологические учреждения проконтролируют на предмет незаконного распространения спиртосодержащих веществ. Пока случаев незаконной реализации не обнаружено.

Нашумевшее дело об отравлении сотни людей "Боярышником" в Иркутске дало повод ещё раз проверить аптеки курорта специалистам сочинского Центра медицинской профилактики и представителям управления здравоохранения.

Медицинские работники переговорили с руководителями аптек о том, насколько важно не допустить бесконтрольную продажу спиртосодержащих настоек. Специалисты также отметили, что спрос на "Бояршник" в Сочи не вырос, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.