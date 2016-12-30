"Боярышник","Календула","Пион-ядовитые "цветы" убирают с аптечных прилавков Сочи
Фармакологические учреждения проконтролируют на предмет незаконного распространения спиртосодержащих веществ. Пока случаев незаконной реализации не обнаружено.
Нашумевшее дело об отравлении сотни людей "Боярышником" в Иркутске дало повод ещё раз проверить аптеки курорта специалистам сочинского Центра медицинской профилактики и представителям управления здравоохранения.
Медицинские работники переговорили с руководителями аптек о том, насколько важно не допустить бесконтрольную продажу спиртосодержащих настоек. Специалисты также отметили, что спрос на "Бояршник" в Сочи не вырос, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.