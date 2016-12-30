Российские скелетонисты отстранены от соревнований из-за допинга на Олимпиаде
О временном отстранении четверых российских скелетонистов от соревнований объявила сегодня международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). Причина – подозрение на нарушение антидопингового законодательства в связи с публикацией второй части доклада по итогам расследования независимой комиссии Макларена. Фамилии попавших под дисциплинарные меры спортсменов не называются, однако известно, что они входили в состав олимпийской сборной на Играх – 2014 в Сочи, сообщает ТАСС. В сочинской олимпиаде принимали участие шестеро россиян: золотой медалист Александр Третьяков, бронзовый призер Елена Никитина, а также Сергей Чудинов, Никита Трегубов, Ольга Потылицына, Мария Орлова.
Как ранее сообщал «Сочи Экспресс», также отстранены от соревнований российские биатлонистки, занявшие призовые места на Олимпиаде в Сочи, Ольга Вилухина и Яна Романова. Всего в настоящий момент ведется расследование в отношении 28 спортсменов из России.