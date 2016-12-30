Ситуация на рынке недвижимости в Сочи по-прежнему значительно отличается от положения в других городах России

Вылетевший из Сочи самолет не смог приземлиться в Симферополе Из-за низкой видимости борт вынужден был вернуться в Сочи

Плохие погодные условия в аэропорту Симферополя нарушили режим работы аэропорта – сейчас он работает по фактической погоде. Из-за ограниченной видимости в аэропорту не смогли приземлиться несколько рейсов, в их числе - самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний». Борт покинул Сочи в 8:28 утра и должен был приземлиться в Симферополе в 9:40, однако не смог этого сделать, полтора часа кружил над морем, после чего вернулся в Сочи, где приземлился около 12 часов дня, сообщает портал «Крыминформ».

Как писал ранее «Сочи Экспресс», накануне из-за густого тумана была нарушена работа аэропорта Ростова-на-Дону, где более десятка рейсов были задержаны на несколько часов или перенаправлены на запасные аэродромы.