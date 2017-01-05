Какие изменения произошли в жизни сочинцев с 1 января Традиционно с началом года в действие вступил ряд новых законов

Как и каждый год, начало 2017 ознаменовалось вступлением в силу ряда законов, которые коснутся каждого жителя страны, края и города Сочи.

Больше всего изменений произойдет в жизни владельцев и покупателей недвижимости. С 1 января будет проще оформлять имущественное право: начнет действовать Единый реестр недвижимости и Учётно-регистрационная система. Эта электронная база данных, в которой будет содержаться вся информация об объектах недвижимости, даст возможность оформлять все документы одновременно, чем сократить сроки регистрации права. Теперь достаточно подать соответствующее заявление в ближайшем отделении реестра, а также за дополнительную плату заказать доставку готового пакета документов прямо до квартиры и не стоять в очередях. При этом вместо свидетельства о праве собственности будет достаточно иметь выписку из реестра.

А вот нововведения, которые вступили в силу с 1 января в Краснодарском крае, усложнят жизнь владельцам недвижимости: теперь налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя не из кадастровой, как раньше, а из рыночной стоимости объекта недвижимости. Особенно болезненно эта норма может ударить по малоимущим слоям населения, которые получили квартиру в наследство или от государства.

Кстати, после марта 2017 года больше нельзя будет бесплатно приватизировать жилье. Такая возможность сохранится только у детей-сирот, жителей Республики Крым и тех, кто подал заявку на приватизацию до 2005 года.

После 4 месяцев просрочки должник может потребовать общения с коллектором через адвоката.

Парковки теперь также относятся к объектам собственности, и за парковочное место тоже придется платить налог.

Зато будет отменен налог на транспорт предприятий, а вот стоимость полиса ОСАГО вырастет и будет зависеть от количества ДТП.

Зато большую защищенность будут чувствовать те граждане, которые взяли кредит и по каким-то причинам не могут вовремя оплатить очередной взнос. С 1 января по всей стране ограничены полномочия коллекторов – им запрещено психически и физически давить на должника, угрожать и запугивать, наносить ущерб его имуществу или применять силу. Также будет ограничено количество допустимых контактов коллектора и должника: 1 раз в сутки, дважды в неделю, 8 раз в месяц. При этом вести переписку можно в 2 раза чаще.

Кроме того, запрещено передавать коллекторам взыскания просрочек по коммунальным платежам и случаям, связанным с нарушением из жилищного законодательства.

Что касается коммунальных платежей, с 1 января 2017 года в Краснодарском крае начнут действовать социальные нормы потребления, при превышении которых придется платить по завышенным тарифам. Так, нормы потребления электричества на одного человека, проживающего в городе (без электроплит, электроотопительных установок для горячего водоснабжения) составит 250 кВт/ч в месяц, с электроплитой — 350 кВт/ч. В сельской местности норма составит 350 кВТ/ч в месяц. При этом на второго жильца добавляется 60 кВТ/ч, на третьего и больше – по 40 кВТ/ч в месяц.

Действие закона о материнском капитале продлено до конца 2018 года, выплаты увеличились до 480 тысяч рублей, а также изменились и правила использования сертификата – теперь материнские деньги можно потратить еще и на покупку товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе.

С 1 января удобнее станет болеть, так как будет введен так называемый электронный больничный, для продления которого не придется каждые три дня посещать врача, ведь заверять его специалисты смогут своей электронной подписью.

Для мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, будет введена дополнительная пошлина – за сертификат, удостоверяющий знание русского языка, без которого нельзя получить официальное разрешение на работу, придется заплатить от 600 до 1000 рублей.

Ряд изменений коснутся бизнеса. Так, например, началось действие «налога на Google», согласно которому зарубежные ИТ-компании за продажу жителям России книг, программ, музыки и приложений должны будут платить НДС в размере 18%.

Снизится вознаграждение за вхождение товара в торговые сети: теперь, чтобы продукция того или иного производителя попала на прилавки, придется заплатить не 10%, а всего 5% от стоимости.

С 1 января туроператоры ежегодно будут перечислять в резервные фонды фиксированные суммы: обслуживающие до 10 тысяч туристов в год – 50 тыс.руб.; свыше 100 тысяч – 100 тыс.руб.; от 100 до 500 тысяч – 300 тыс.руб.; свыше 500 тысяч – 500 тыс. руб.