В Сочи 23-летний водитель разбил машину о бетонную стену Молодой водитель попал в больницу

Автор фото: avtoradio-yug.ru

Авария произошла в Сочи на Дублере Курортного проспекта, где неопытный 23-летний водитель не справился с управлением своего автомобиля BMW и на полной скорости врезался в бетонную стену при въезде в один из тоннелей. Сообщается, что стаж вождения молодого сочинца составляет меньше года. К счастью, в аварии никто, кроме водителя, не пострадал, молодой человек был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.