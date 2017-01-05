В Сочи закрыли спецприемник для нелегальных мигрантов Ожидающие депортации граждане других стран перевезены в Гулькевичский район Краснодарского края

Сочинский Центр временного содержания нелегальных мигрантов, который находился на базе бывшего санатория в Вардане, теперь закрыт. Обитатели центра, граждане других государств и лица без гражданства, ожидающие оформления документов и депортации из России, теперь переведены в новый спецприемник, который находится в Гулькевичском районе Краснодарского края.

По сведениям сотрудников спецприемника, на которые ссылается «Кавказский узел», решение о закрытии центра обсуждалось давно в связи с высокой стоимостью земли в черте Сочи. Сообщается, что новое место временного жительства нелегальных мигрантов соответствует всем требованиям о комфортном размещении.

Сочинский Центр временного содержания нелегальных мигрантов был открыт в 2013 году на базе бывшего санатория «Вардане». Одновременно здесь могли содержаться до 500 нелегально пребывающих на территории России граждан других государств вместе с семьями, в том числе – маленькими детьми.

Как ранее сообщал «Сочи Экспресс», теперь на базе центра власти Сочи планируют открыть центр профилактической работы с населением, в составе которого будет работать приют для бездомных и вытрезвитель, куда будут доставляться пьяные болельщики во время матчей Кубка Конфедераций в 2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.