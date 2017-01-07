В Сочи официально открылось первое казино Первых 1000 гостей развлекали звезды российской эстрады

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В Красной Поляне открылось первое казино Red Medow, принадлежащее компании «Сочи Казино и Курорт». Торжественная церемония открытия с участием заместителем главы администрации Сочи Сергеем Юрченко и генерального директора НАО "Красная Поляна" Александром Сауриным и концерт звезд российской эстрады состоялись накануне, 5 января. По приблизительным оценкам, в первую ночь работы казино посетило порядка 1000 человек.

По словам Стюарта МакЛафлина, генерального менеджера «Сочи Казино и Курорт», главной идеей было создание не просто места, аналогов которому нет в России, но и нового формата отдыха и развлечений.

- Мы создавали «Сочи Казино и Курорт», ориентируясь на лучшие существующие практики, - рассказал Стюарт МакЛафлин. - Одна из наших главных задач – изменить представления об отдыхе и о том, что такое казино, создать такой проект, который будет не просто сопоставим с известными интегрированными курортами мира, но и сможет составить им конкуренцию, привлекая как российских, так и зарубежных гостей. Я надеюсь, что это место станет центром притяжения туристов, подобно казино Лас-Вегаса и Макао.

С 24 декабря казино работало в тестовом режиме. В день тестового запуска его посетили около 1000 человек. В целом за это время здесь появилось около 500 постоянных гостей. Среди наиболее популярных игр первого дня оказались блэк-джек и русский покер. Также большой популярностью пользовались новейшие автоматы. Максимальный размер джек-пота на автоматах в дни тестового запуска составил 5,9 миллиона рублей.

Казино вмещает до 2 тысяч человек единовременно. По предварительным прогнозам руководства, количество посещений в месяц составит 43 тысячи человек. Внутри находятся игровые залы c 569 автоматами, 70 столами, отдельным покерным клубом с 10 столами, а также бары, рестораны, театр-кабаре, конференц-зал, торговые галереи.

По прогнозам специалистов, после появления казино количество посетителей курортов горного кластера в первый год увеличится на 25%. Дальнейший рост составит 50-60%. Предполагается, что к пятому году работы казино будет принимать до 1 миллиона посетителей из разных стран к год.

С открытием казино в Сочи появилось 1154 новых рабочих места. Около 7% сотрудников – зарубежные профессионалы игорного бизнеса и индустрии развлечений, более 30% – жители Сочи, остальные - приезжие из разных регионов России. Налоговые отчисления казино в бюджеты всех уровней составят порядка 0,5 миллиарда рублей в год.

Распоряжение Правительства Российской Федерации о создании игорной зоны «Красная поляна» в Сочи было подписано 10 августа 2016 года. Центром и основным местом расположения игорной зоны стал всесезонный и горный курорт «Горки Город».