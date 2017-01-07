Традиционно с началом года в действие вступил ряд новых законов

Зимние каникулы в Сочи закончатся дождем Осадки ожидаются на курорте и в начале следующей недели

Относительно сухая и теплая погода, которая продержалась в Сочи все длинные январские выходные, вскоре сменится непогодой. Утром в воскресенье 8 января синоптики обещают небольшой дождь, который усилится к вечеру. При этом температура снизится до +9 — +10 градусов Цельсия.

Дождь будет идти с небольшими перерывами до конца недели, при этом средняя дневная температура составит +6 - +9 градусов. В выходные 14 и 15 января выглянет солнце, дождей не ожидается, воздух прогреется до +10 - +12 градусов днем и +6 - +8 ночью.