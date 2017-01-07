Сегодня в Сочи не могут прилететь самолеты из Волгограда и Симферополя Также задерживается вылет рейсов в аэропорты этих городов

Плохие погодные условия и низкая видимость по причине тумана стали причиной сбоя в полетном расписании аэропортов Волгограда и Симферополя. В настоящий момент задерживается вылет в Сочи рейса 5Н 830 авиакомпании «Нордавиа» из Волгограда и рейса O7-403 авиакомпании «Оренбуржье» из Симферополя – согласно данным онлайн-табло аэропорта, он вылетит не раньше 21:30 7 января, при этом задержка составит почти 12 часов. Также в аэропорт Симферополя из Сочи пока не может вылететь рейс O7-404 авиакомпании «Оренбуржье» - вместо запланированного времени прибытия в 15:50 самолет приземлится в Крыму не раньше 19:00.

Также из-за погодных условий временно прервано авиасообщение этих аэропортов с Москвой и Санкт-Петербургом. Аэропорты работают по фактической погоде.