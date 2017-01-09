В Сочи разрушаются дома и речная набережная (ФОТО) Холода и непогода выявили недочеты в строительных и отделочных работах

Автор фото: twitter.com/shurikc, Иван Харченко

Вчера, 6 января в поселке Блиново на улице Лесная с торца дома №31 оторвался и обрушился на землю кусок фасадного утеплителя, площадью несколько квадратных метров. К счастью, людей в этот момент поблизости не оказалось, и от падения крупного фрагмента облицовки никто не пострадал. Судя по состоянию оголившейся стены, отделка дома производилась с нарушениями технологии, что и вызвало данный инцидент. В настоящий момент силами управляющей компании придомовая территория расчищается от обломков, жильцы дома намерены добиваться ремонта дома от застройщика, который ответственен за нарушение строительных технологий.

Еще один факт некачественных строительных работ выявлен сегодня жителями города на набережной реки Сочи: неподалеку от перекрестка улицы Чайковского и Новоселов обрушилась в реку часть ограждения парапета длиной несколько метров. Насколько можно судить по характеру повреждений, конструкция попросту не была должным образом закреплена. Подобное случается уже не в первый раз: на всем протяжении набережной Сочи с 2014 года, после проведенной здесь реконструкции систематически наблюдается разрушение и обрушение ограждений, перил и балясин. Как писал «Сочи Экспресс» ранее, осенью 2016 года снова были выделены средства на косметический ремонт набережной, который должен быть закончен к началу курортного сезона 2017 года и спортивным соревнованиям FIFA.