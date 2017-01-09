Запуск прямого авиасообщения между Сочи и Берлином перенесли на февраль Решение отложить перелеты между курортом и столицей Германии приняла авиакомпания Condor Airlines

Регулярные еженедельные перелеты между Берлином и Сочи, старт которых был запланирован на 8 января, будут запущены с февраля. Такое решение приняла германская компания-авиаперевозчик Condor Airlines. О причинах отмены старта прямого авиасообщения между российским курортом и столицей Германии не сообщается, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал «Сочи Экспресс», Condor Airlines планировала выполнять еженедельные прямые рейсы Сочи – Беллин с 8 января по 26 февраля на самолетах A320. Специально для туристов из Германии сочинские горнолыжные курорты разработали пакетные туры, включающие данный авиаперелет, стоимость которого составляла от 879 евро с человека.