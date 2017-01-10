Российские звезды эстрады отметили рождество в Сочи На горнолыжном курорте Красной Поляны состоялся гала-концерт фестиваля Григория Лепса

Автор фото: Станислав Павлов

В этом году фестиваль Григория Лепса «Рождество на Розе Хутор» собрал артистов и гостей на горнолыжном курорте уже в третий раз. Пять дней на концертной площадке в горах Сочи для зрителей выступают «звезды» российской эстрады. В зале «Роза Холл» состоялись сольные концерты Егора Крида и Тимати, программа Григория Лепса и его друзей.

- Нынешний фестиваль, пожалуй, оказался самым тяжелым в финансовом плане, - рассказал Григорий Лепс. – Но нам помогают, и, могу сказать, что проводить фестиваль – это приятные хлопоты. Я сам из Сочи. Поэтому довольно символично, что такое мероприятие проходит именно здесь, на горнолыжном курорте, чтобы люди отдыхали, веселились, гуляли. Тут же такая красота: снег, горы, трассы, теперь вот и казино появилось.

В этот раз, по оценкам организаторов, фестиваль по своей зрелищности конкурирует с «Евровидением-2009». Для технического обеспечения и оформления концертной площадки используются 22 поворотных видеоэкрана, разнообразные видео- и световые инсталляции. Для рождественского концерта на сцене был оборудован ледовый каток. Но главным, как заявляют сами артисты, остается теплая атмосфера мероприятия.

- Я здесь в первый раз, все очень здорово, - поделилась впечатлениями певица Слава. – Очень нравится. Я просто очень люблю Сочи. Фестиваль очень добрый и позитивный во всех отношениях. Первый раз встречаю рождество на работе. Считаю, это хороший опыт для меня.

На рождество в рамках Фестиваля по традиции прошел гала-концерт, главными участниками которого стали молодые артисты Продюсерского Центра Григория Лепса и знаменитые певцы. В этот вечер на сцену концертного зала вышли Шариф, Нико Неман, Алина Гросу, Николай Тимохин, Татьяна Ширко, Данил Буранов и Ромади, а также Ани Лорак, Полина Гагарина, Слава, Тимати, Интарс Бусулис, Лайма Вайкуле, Александр Панайотов, Анита Цой, Наташа Королева, Светлана Лобода, Нюша, Эмин, группы MBand и Soprano.

Многие артисты приехали в Сочи вместе со своими родными. Так, Наташа Королева появилась на рождественском концерте с 14-летним сыном Архипом, Ани Лорак – с мужем Муратом. Некоторые звезды, как выяснилось, только ожидают прибавления в семействе: к рождению второго ребенка готовится Полина Гагарина, интересное положение которой уже не скрывают концертные платья. Также на концерте выступил и сам Григорий Лепс. Вместе с Тимати они презентовали новую песню «Дай мне уйти». После выступлений за кулисами артисты с удовольствием раздавали автографы и фотографировались с самыми юными зрителями.

В заключительный день фестиваля, 8 января, на «Розе Хутор» прощел творческий вечер Константина Меладзе с участием Веры Брежневой, группа «ВИА ГРА», Егора Крида, Альбины Джанабаевой, Потапа и Насти, Зары и Григория Лепса.