Международная федерация IFBS отменила дисквалификацию российских спортсменов Доказательств в употреблении допинга участниками Олимпийских игр в Сочи не нашли

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С четырех российских спортсменов сняты ограничения на участие в соревнованиях. По решению международной федерации бобслея и скелетона (IFBS) снята дисквалификация с призером и участников Олимпиады 2014 года в Сочи биатлонистов и скелетонистов обладателя золотой медали Александра Третьякова, бронзовой призерки Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной. В заявлении IFBS сообщается, что в настоящий момент нет достаточных доказательств нарушения этими российскими спортсменами антидопингового законодательства, поэтому нет никаких оснований отстранять их от участия в международных соревнованиях.